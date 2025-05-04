Президент России Владимир Путин на немецком языке предупредил жителей Германии о том, что на Западе исподволь начали прославлять нацистов и унижать достойных немецких политиков. Глава РФ обратился к немцам во время интервью для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

Путин вспомнил, как ветерана-тяжеловеса немецкой политики Герхарда Шрёдера намеренно отсаживали подальше от действующего канцлера Олафа Шольца на официальных мероприятиях. В это же время канадский парламент устраивал овации 98-летнему украинскому нацисту Ярославу Гуньке.

«Чтобы в Германии меня услышали, скажу это по-немецки: чем дальше от Шрёдера, тем ближе к Энтони Роту (спикеру канадского парламента), который симпатизирует нацистам», — сказал Путин.

Он добавил, что не сомневается в том, что в Германии много порядочных людей,