Путин заявил, что Россия специально не готовилась к СВО

Власти России не готовились к СВО и надеялись на мирное разрешение конфликта в Донбассе. Однако украинская сторона думала и действовала иначе. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

В беседе с президентом интервьюер отметил, что многим людям «сложно поверить, что Путина можно обмануть».

Президент ответил, что «каждого можно обмануть» и «хотелось верить» в мирный исход. Кроме того, надо учитывать в каком состоянии находилась тогда Россия.

«Мы не могли не верить, и не могли приступить к каким-то резким движениям, не проводя соответствующую работу в сфере безопасности и в сфере строительства вооруженных сил, и в сфере экономики и финансов», — сказал глава государства.

По его словам, «мы специально не готовились к этому».

«Мы искренне стремились все-таки решить проблему Донбасса мирными средствами. Но оказалось, что другая сторона думала и действовала иначе», — подчеркнул президент.

Путин согласился с тем, что именно по этим причинам СВО на Украине не начинали раньше.

«Да, конечно», — ответил он на соответствующий вопрос.

Путин также заявил, что Россия была вынуждена в 2014 году поддержать крымчан и севастопольцев, всё другое означало бы отдать их на растерзание.