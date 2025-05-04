Путин заявил, что старается не есть в позднее время

Президент России Владимир Путин рассказал журналистам, что старается не есть в позднее время. Он уточнил, что иногда позволяет себе выпить кефира от российских производителей, пишет «Комсомольская правда».

Новый документальный фильм о президенте сегодня, 4 мая, выйдет на телеканале «Россия».

В процессе подготовки фильма журналисты из кремлевского пула побывали в квартире Путина в Кремле и засняли обстановку гостиной, в которой глава государства ранее принимал китайского лидера Си Цзиньпина и экс-президента США Билла Клинтона.

«Чем вас порадовать? Чем угостить? Кефирчиком могу. Ряженка есть. Стараюсь уже в это время не есть», — отметил президент.

Путин обратил внимание, что кефир и ряженка в его рационе исключительно российского производства.

Ранее сообщалось, что Путин показал журналистам подарок от президента Белоруссии Александра Лукашенко — большую бежевую коробку с белорусским национальным орнаментом.

«Это подарок Александра Григорьевича как раз. Шоколадки белорусские. Очень вкусно. Могу побаловать вас, если хотите», — пояснил глава России.