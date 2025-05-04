Запад действует очень коварно: говорит одно, а делает совершенно другое, это было понятно с самого начала 2000-х годов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в документальном фильме "Россия. Кремль.

Путин. 25 лет", фрагмент которого опубликован в Telegram-канале ВГТРК.

"Это было понятно с самого начала 2000-х годов, что наш геополитический противник действует очень коварно, говорит одно, а делает совершенно другое. Я начал, тоже не сразу все понял, начал доносить до своих коллег, смотрите, вот вы говорите это, а делаете это", - сказал глава государства.

Путин рассказал об обмане Запада

Он привел в пример, что во времена Второй чеченской войны западные политические силы поддерживали фундаменталистов на Кавказе, при том, что называли их террористами.