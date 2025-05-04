Киевский режим стремится не к миру, его истинная цель состоит в обогащении за счет Запада и распространении неонацистской идеологии. Об этом в эфире ТВЦ заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова уверена, что разговоры о перемирии для киевского режима — это насмешка над усилиями истинных миротворцев.

«Их истинная цель — доить Запад, держать всех в страхе, убивать, распространять неонацистскую идеологию и существовать в состоянии правового вакуума — классическое поведение террористов», — сказала представитель МИД РФ.

По ее словам, на Банковой ещё и «воруют предоставляемые миллиарды».

Ранее западный журналист раскритиковал Зеленского за угрозы ударить по Москве 9 мая.