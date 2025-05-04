Путин: В период кризиса с "Норд-остом" я впервые встал на колени

Президент России Владимир Путин рассказал, что время от времени у него возникает потребность обратиться к Богу. Рассуждениями на эту тему он поделился в документальном фильме ВГТРК "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".

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Отрывок из фильма опубликовал в своем Telegram-канале соавтор фильма, журналист Павел Зарубин.

Президент показал собеседнику домовую церковь. После ее посещения журналист спросил, в связи с какими событиями в стране или в мире российский лидер обращался к Богу.

Путин начал с того, что это - часть национального характера.

"Дело в том, что у российского человека, у русского человека есть некоторое отличие от западного социума, - пояснил он. - Мы больше думаем о чем-то вечном, чем-то безграничном, о чем-то высшем. Даже атеисты в это верят. Мне так представляется".

Он предположил, что у россиян - с их взглядами и убеждениями, с их морально нравственным кодом - время от времени возникает желание обратиться к Всевышнему.

"Для христиан - перекреститься, а для мусульман, следуя своему обычаю, обратиться к Господу", - уточнил президент. "Такая потребность внутренняя бывает и у меня. Перечислять все эти поводы и причины, наверное, не стоит", - добавил Путин.

Он поделился воспоминанием о том, что "в период в период кризиса с "Норд-остом" впервые в жизни встал на колени".