Путин высказался о применении ядерного оружия во время СВО

У России достаточно сил и средств, чтобы успешно завершить СВО на Украине без использования ядерного оружия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия».

Президент ответил на вопрос, почему он вел себя хладнокровно эти три года, хотя «у многих людей было желание шарахнуть в ответ» на применение Киевом западного оружия.

«Почему такое хладнокровие?.. Потому что все бы закончилось ядерной войной в таком случае?» — спросили у главы государства.

«Нас хотели спровоцировать, хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки. Но и не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали. И, надеюсь, и не потребуется», — ответил Путин.

Он добавил, что «у нас достаточно сил, средств, для того чтобы довести начатое в 22 году до логического завершения с нужным для России результатом».

Путин сделал заявление о примирении с Украиной

Ранее секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии западных стран.