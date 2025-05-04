Президент России Владимир Путин назвал неизбежным примирение с Украиной.

Об этом российский лидер заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, фрагмент интервью опубликован в Telegram.

«Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас. (...) Это вопрос времени», — привело издание слова Путина.

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Кроме того, российский глава отметил, что у России достаточно сил и средств для того, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для страны результатом.