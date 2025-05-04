Хинштейн рассказал о новых задачах на освобожденных курских территориях

Курская область хоть и освобождена, но враг оставил там сотни мин, и территория требует зачистки. В связи с этим мирных жителей возвращать домой пока небезопасно. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в эфире программы «Военная приемка».

Он добавил, что добровольческая бригада «БАРС-КУРСК» является важным ресурсом для восстановления Курской области, перед бойцами в первую очередь стоит задача обезопасить мирных жителей.

«У курского БАРСа появится много новых задач в связи с освобождением нашей территории, в связи с ее зачисткой. Это и проведение различных поисковых мероприятий, это, безусловно, выставление заслонов. Мы понимаем, что сейчас освобожденная территория опасна для появления там мирных людей, она очень сильно заминирована, большое количество неразорвавшихся боеприпасов, снарядов», - сказал глава региона.

Губернатор добавил, что нацисты сейчас разбрасывают «лепестки» (кассетные суббоеприпасы – мины – Прим.ред.), и бойцы бригады «БАРС-КУРСК» начинают проходить подготовку в части разминирования территорий. Им предстоит огромная работа, добавил он.

«Здесь БАРС для нас очень важный ресурс с тем, чтобы ограничивать доступ людей, тем самым спасать их жизни», - сказал Хинштейн.

Напомним, 26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Курской области.