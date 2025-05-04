Путин рассказал, что внуки могут приходить к нему в Кремль

Внуки российского президента Владимира Путина могут неожиданно приехать к нему в Кремль. Однако, учитывая напряженный график президента, они стараются так не делать, рассказал глава государства в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

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Президент РФ также признался, что не строг со своими внуками.

— Могут. Но все же понимают, что у меня такой график нон-стоп. Они стараются заранее предупредить, спросить, когда у меня будет какое-то «окошечко», чтобы с ними увидеться, — рассказал президент журналисту Зарубину.

В ходе интервью Владимир Путин признался, что живет с постоянным желанием кому-нибудь «врезать».

Глава государства также показал, что именно находится в его холодильнике и на столе в кремлевской квартире. Помимо этого, он рассказал о том, что просыпается по утрам без будильника. Он признался, что последние три года часто ночует в Кремле. На кадрах виден портрет императора Александра III, к которому Путин неоднократно выражал уважение, а также белый рояль у окна, библиотека, две спальни и небольшая «домашняя церквушка».

Премьера документального фильма Павла Зарубина состоится 4 мая на телеканале «Россия 1». Показ должен пройти в 21:00 по московскому времени. Ранее выход фильма о главе государства анонсировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что над картиной «очень работали».