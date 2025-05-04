В Кремле анонсировали переговоры Путина и Си Цзиньпина

По приглашению президента РФ Владимира Путина председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 7-10 мая посетит с официальным визитом Российскую Федерацию. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

© Российская Газета

Согласно сообщению, китайский лидер примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе переговоров, отметили в Кремле, будут обсуждены основные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Кроме того, лидеры уделят внимание актуальным проблемам международной и региональной повестки дня.

По итогам переговоров планируется подписание целого ряда двусторонних межправительственных и межведомственных документов.

Ранее о том, что председатель Китайской Народной Республики приедет на празднование 80-летия Победы в Москве 9 мая, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что российские власти придают этому визиту большое значение.