Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что парад в Лондоне в честь 80-летия Победы над нацистской Германией "выглядит как фарс".

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"В Лондоне собрались проводить парад в честь Победы над нацистской Германией, при этом приглашая на него ее идейных последователей - боевиков ВСУ", - сказал Шеремет.

По его мнению, украинские солдаты "не скрывают своих нацистских взглядов". Накануне стало известно, что британские власти пригласили военнослужащих ВСУ принять участие в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне, которые пройдут 8 мая.

Лондон пошел на этот шаг, чтобы продемонстрировать Киеву "глобальную поддержку" в его противостоянии с РФ. В Кремле назвали это "кощунством" и отметили, что это решение демонстрирует неуважение к британским ветеранам.