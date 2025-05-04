Россия согласилась на Минские соглашения по урегулированию конфликта на Украине, потому что в них хотелось верить.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

«Подписывая Минские соглашения, мы все-таки рассчитывали на то, что они будут соблюдаться. Но, как выяснилось, нас просто надули», — сказал он.

По словам Путина, Запад под предлогом необходимости соблюдения Минских соглашений взяли паузу, чтобы перевооружить Украину и подготовить ее к войне с Россией.

28 апреля Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.

3 мая Зеленский отверг предложение о перемирии. Вместо этого украинский лидер предложил прекратить огонь на месяц и вновь дал понять, что Киев может ударить по Москве 9 мая. По словам президента Украины, республика не гарантирует безопасности мировых лидеров, которые приедут на парад в российскую столицу.