Посол в Париже: Россия стоит на страже справедливости

Россия в наши дни стоит на страже справедливости, она всегда будет противостоять любым попыткам переписать историю. Об этом посол РФ во Франции Алексей Мешков заявил перед началом концерта в российской дипмиссии арт-групп "Хор Турецкого" и Soprano в преддверии 80-летия Победы, передает корреспондент ТАСС.

"В памяти Великой Победы не только дань уважения прошлому, но и нравственный ориентир для будущего. Сегодня Россия вновь стоит на страже справедливости и права народов самостоятельно определять свою судьбу, - отметил Мешков. - Мы будем противостоять любым попыткам переписать историю".

Дипломат напомнил, что свыше 80% Вооруженных сил Германии и ее сателлитов были сосредоточены на Восточном фронте.

"Но именно наш народ смог одолеть абсолютное зло, разгромив более 600 дивизий врага и уничтожив три четверти его вооружений. Народы республик Советского Союза приняли на себя решающий удар, принеся на алтарь Победы страшную жертву. В войне погибли 27 млн человек, каждый седьмой гражданин нашей страны", - указал посол.

Он подчеркнул, что Россия "чтит вклад французского народа в общую победу и славную историю движения Сопротивления".

"Само название движения появилось с подачи русских эмигрантов Бориса Вильде и Анатолия Левицкого, которые осенью 1940 года начали выпускать газету "Резистанс", - напомнил Мешков.

Посол вручил поздравительное письмо президента России Владимира Путина Нелли Губко, которая пережила блокаду Ленинграда.

Концерт "Хора Турецкого" и Soprano

Для присутствующих песни Победы, а также отечественные и зарубежные композиции исполнили российские арт-группы "Хор Турецкого" и Soprano под руководством народного артиста России Михаила Турецкого.

"В преддверии 80-летия Великой Победы над фашизмом - лучшие песни Победы, песни единства. Песни о войне, мире и подвиге, но также и о любви", - отметил Турецкий.

"Хор великолепен. Они поют очень гармонично, в них много души. Певцы привносят прекрасную динамику и много эмоций. Для меня большая честь быть здесь сегодня. И спасибо России, которая победила нацистскую Германию, спасибо нашим друзьям и российскому народу", - сказал в беседе с ТАСС французский певец Гийом Рат, который был в зале в числе приглашенных гостей.

Концерт прошел с аншлагом, все места в зале были заняты. Французская публика тепло встретила российских артистов и дружно аплодировала их песням. По завершении концерта гостей ждал торжественный прием.