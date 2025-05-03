Как в России отреагировали на угрозы Зеленского гостям парада Победы в Москве

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действиями «террориста международного масштаба» слова Владимира Зеленского, отказавшегося от перемирия на 9 Мая и недвусмысленно пригрозившего зарубежным лидерам и ветеранам Великой Отечественной войны, которые придут на парад Победы в Москве. По её словам, вновь была продемонстрирована неонацистская сущность киевского режима. Аналогичным образом высказался лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, подчеркнув, что неадекватный монстр был взращён Западом во главе с администрацией бывшего президента США Джо Байдена.

Как в России отреагировали на угрозы Зеленского гостям парада Победы
© РИА Новости

Заявления Владимира Зеленского являются классической угрозой со стороны «террориста международного масштаба». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В одном интервью главарь Банковой отверг и перемирие, предложенное президентом России на дни, связанные с праздничными мероприятиями по случаю Победы в Великой Отечественной войне, и недвусмысленно пригрозил мировым лидерам, которые планируют прибыть 9 Мая в Москву», — написала она в своём Telegram-канале.

Дипломат подчеркнула, что у Зеленского нет ничего святого: «Мы давно знаем — собственного деда-ветерана предал и народ сначала обманул, а потом, чтобы убрать свидетелей своего позора, начал уничтожать до последнего украинца».

По её словам, глава киевского режима вновь «пробил дно», поскольку «угрожает физической небезопасностью ветеранам, которые в святой день придут на парады и торжественные мероприятия». Она напомнила, что представители Киева и лично Зеленский после каждого теракта на территории России бахвалятся, что «это их рук дело, что так будет и дальше».

«Всё, что Зеленский заявил в ходе общения с прессой, в очередной раз доказывает неонацистскую сущность киевского режима, ставшего террористической ячейкой. Снесённые и сносимые памятники героям Великой Отечественной на Украине, варварская эксгумация останков красноармейцев и их спешное перемещение с мемориальных мест на окраины, запрет широкого исполнения песен на русском и глумление над символикой Победы — доказательства, что 9 Мая Зеленский будет чтить память не деда-фронтовика, а как трусливый предатель-коллаборационист зиганёт фашистам», — заключила Захарова.

3 мая Владимир Зеленский заявил, что киевский режим не гарантирует безопасность иностранных лидеров, которые планируют посетить парад на Красной площади 9 мая. Он также отклонил предложение России о прекращении огня в дни празднования 80-летия Победы.

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук, комментируя подобные изречения, заявил, что всё это «выглядит как монолог абсолютно неадекватного человека, полностью потерявшего связь с реальностью».

Согласно данным Кремля, всего на параде Победы в Москве ожидается более 20 представителей различных стран и правительств, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, лидеры стран Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и СНГ.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, в свою очередь, подчеркнул, что укрофюрер вновь показал свою террористическую и нацистскую суть, так как открыто угрожает «тем, кто свой суверенитет и независимость отстоял, кто имеет мужество оставаться на стороне исторической правды».

«Сколько ещё нужно доказательств, чтобы стало совершенно очевидно: Запад во главе с экс-президентом США Байденом взрастил на Украине монстра — неадеквата с замашками международного террориста», — написал он в своём Telegram.

Он подчеркнул, что Зеленский подрывает мирные усилия и пытается сорвать переговорный трек по украинскому урегулированию. Выводы должны быть сделаны, в том числе администрацией Трампа.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в разговоре с RT согласился с тем, что Зеленский своими заявлениями подрывает процесс мирного урегулирования украинского конфликта.

«Загнавший свою страну в пропасть Зеленский ставит условия и бравирует угрозами в адрес лидеров стран, которые собираются посетить парад Победы. Его слова — это чистой воды провокация с целью испытывать терпение Москвы», — добавил он.

Наиболее жёстко о последних изречениях Зеленского высказался в своём Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Гнида понимает, что в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая», — отметил он.

Предложение о перемирии

28 апреля президент России Владимир Путин, исходя из гуманитарных соображений, объявил перемирие в дни 80-летия Победы: с 00:00 мск 8 мая до 00:00 мск 11 мая будет действовать режим прекращения огня.

«Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру. В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооружённые силы Российской Федерации дадут адекватный и эффективный ответ», — говорилось в сообщении пресс-службы Кремля.

Как заметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целью предложений Москвы по объявлению перемирия является «проверка готовности Киева к поиску путей для долгосрочного устойчивого мира между Россией и Украиной».

«Неготовность режима прямо ответить на сделанное Россией предложение ясно показывает, что идеологической основой сегодняшнего киевского режима является неонацизм. И победа над гитлеровской Германией, над коричневой чумой и нацизмом праздником для них, судя по всему, не является», — добавил он.

При этом, по его словам, Москва продолжает ждать от Киева действий, направленных на деэскалацию конфликта в праздничные дни.

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Кроме того, официальный представитель Кремля назвал кощунственным тот факт, что украинские войска вместе с британскими военными примут участие в параде в честь 80-летия Победы, который пройдёт в Лондоне.

«Приглашать на празднование Дня Победы последователей неонацистских элементов и героизирующих прямо неонацистов у себя в стране — ну это, конечно, не просто неуважение к тем британцам, к тем британским ветеранам, которые отдали свои жизни во время Второй мировой войны, это, по-русски говоря, кощунство», — заключил Песков.

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