Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действиями «террориста международного масштаба» слова Владимира Зеленского, отказавшегося от перемирия на 9 Мая и недвусмысленно пригрозившего зарубежным лидерам и ветеранам Великой Отечественной войны, которые придут на парад Победы в Москве. По её словам, вновь была продемонстрирована неонацистская сущность киевского режима. Аналогичным образом высказался лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, подчеркнув, что неадекватный монстр был взращён Западом во главе с администрацией бывшего президента США Джо Байдена.

Заявления Владимира Зеленского являются классической угрозой со стороны «террориста международного масштаба». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В одном интервью главарь Банковой отверг и перемирие, предложенное президентом России на дни, связанные с праздничными мероприятиями по случаю Победы в Великой Отечественной войне, и недвусмысленно пригрозил мировым лидерам, которые планируют прибыть 9 Мая в Москву», — написала она в своём Telegram-канале.

Дипломат подчеркнула, что у Зеленского нет ничего святого: «Мы давно знаем — собственного деда-ветерана предал и народ сначала обманул, а потом, чтобы убрать свидетелей своего позора, начал уничтожать до последнего украинца».

По её словам, глава киевского режима вновь «пробил дно», поскольку «угрожает физической небезопасностью ветеранам, которые в святой день придут на парады и торжественные мероприятия». Она напомнила, что представители Киева и лично Зеленский после каждого теракта на территории России бахвалятся, что «это их рук дело, что так будет и дальше».

«Всё, что Зеленский заявил в ходе общения с прессой, в очередной раз доказывает неонацистскую сущность киевского режима, ставшего террористической ячейкой. Снесённые и сносимые памятники героям Великой Отечественной на Украине, варварская эксгумация останков красноармейцев и их спешное перемещение с мемориальных мест на окраины, запрет широкого исполнения песен на русском и глумление над символикой Победы — доказательства, что 9 Мая Зеленский будет чтить память не деда-фронтовика, а как трусливый предатель-коллаборационист зиганёт фашистам», — заключила Захарова.

3 мая Владимир Зеленский заявил, что киевский режим не гарантирует безопасность иностранных лидеров, которые планируют посетить парад на Красной площади 9 мая. Он также отклонил предложение России о прекращении огня в дни празднования 80-летия Победы.

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук, комментируя подобные изречения, заявил, что всё это «выглядит как монолог абсолютно неадекватного человека, полностью потерявшего связь с реальностью».

Согласно данным Кремля, всего на параде Победы в Москве ожидается более 20 представителей различных стран и правительств, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, лидеры стран Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и СНГ.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, в свою очередь, подчеркнул, что укрофюрер вновь показал свою террористическую и нацистскую суть, так как открыто угрожает «тем, кто свой суверенитет и независимость отстоял, кто имеет мужество оставаться на стороне исторической правды».

«Сколько ещё нужно доказательств, чтобы стало совершенно очевидно: Запад во главе с экс-президентом США Байденом взрастил на Украине монстра — неадеквата с замашками международного террориста», — написал он в своём Telegram.

Он подчеркнул, что Зеленский подрывает мирные усилия и пытается сорвать переговорный трек по украинскому урегулированию. Выводы должны быть сделаны, в том числе администрацией Трампа.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в разговоре с RT согласился с тем, что Зеленский своими заявлениями подрывает процесс мирного урегулирования украинского конфликта.

«Загнавший свою страну в пропасть Зеленский ставит условия и бравирует угрозами в адрес лидеров стран, которые собираются посетить парад Победы. Его слова — это чистой воды провокация с целью испытывать терпение Москвы», — добавил он.

Наиболее жёстко о последних изречениях Зеленского высказался в своём Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Гнида понимает, что в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая», — отметил он.

Предложение о перемирии

28 апреля президент России Владимир Путин, исходя из гуманитарных соображений, объявил перемирие в дни 80-летия Победы: с 00:00 мск 8 мая до 00:00 мск 11 мая будет действовать режим прекращения огня.

«Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру. В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооружённые силы Российской Федерации дадут адекватный и эффективный ответ», — говорилось в сообщении пресс-службы Кремля.

Как заметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целью предложений Москвы по объявлению перемирия является «проверка готовности Киева к поиску путей для долгосрочного устойчивого мира между Россией и Украиной».

«Неготовность режима прямо ответить на сделанное Россией предложение ясно показывает, что идеологической основой сегодняшнего киевского режима является неонацизм. И победа над гитлеровской Германией, над коричневой чумой и нацизмом праздником для них, судя по всему, не является», — добавил он.

При этом, по его словам, Москва продолжает ждать от Киева действий, направленных на деэскалацию конфликта в праздничные дни.

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Кроме того, официальный представитель Кремля назвал кощунственным тот факт, что украинские войска вместе с британскими военными примут участие в параде в честь 80-летия Победы, который пройдёт в Лондоне.