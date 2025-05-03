Посольство РФ в Швеции осудило русофобию в СМИ в преддверии 80-летия Победы

Посольство РФ в Швеции считает кощунственной кампанию, развязанную шведскими таблоидами в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне против участников автопробега в рамках общественной акции "Бессмертный полк".

"Русофобскими материалами в шведских СМИ никого не удивить. Но даже на этом фоне кощунственной стала кампания, развязанная в "желтых" газетах Швеции в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне против участников автопробега в рамках общественной акции "Бессмертный полк", - говорится в комментарии в Telegram-канале дипмиссии. - К этой откровенно нечистоплотной дискуссии счел нужным подключиться и министр по вопросам миграции Швеции Юхан Форсель, безосновательно обвинивший участников акции в связях с экстремистами и заявивший, что Швеция, мол, "не обязана проявлять гостеприимство к лицам, представляющим угрозу для общественного порядка и безопасности". В этой связи министр напомнил и о законопроекте правительства страны по предварительной проверке "образа жизни" соискателей на получение вида на жительство".

В посольстве полагают, что Форсель "ограничился просмотром газетных заголовков и счел, что сами псевдорасследования бульварных газет внимания не заслуживают".

"Правда, если бы господин министр взглянул на эти материалы немного внимательнее, то без труда понял бы, что речь в них идет отнюдь не о только что прибывших в Швецию "потенциальных экстремистах", преступными путями пытающихся осесть в этой северной стране, а о высокообразованных выходцах из России и других республик бывшего СССР, которые уже десятилетиями живут в Швеции, вносят свой вклад в ее развитие, добросовестно соблюдают шведские законы и ни от кого не скрываются, даже от пышущих злобой ко всему, связанному с Россией, журналистов "желтой прессы", - подчеркнули дипломаты.

Участники акции "Бессмертный полк" присоединились к ней, "чтобы "отпраздновать мир", сохранить память о десятках миллионов жертв Второй мировой войны, воздать дань уважения всем, кто в те страшные годы, не щадя себя, сражался за освобождение своей Родины, Европы и мира в целом от фашизма и нацизма", напоминают в дипмиссии.

"Есть среди этих людей и коренные шведы, которые, надо полагать, не нуждаются в особом разрешении для того, чтобы свободно жить, думать и высказывать свое мнение в своей собственной стране. Могут ли подобные стремления считаться неуместными в государстве, которое позиционирует себя как активный сторонник демократии и свободы?" - спрашивают в посольстве.

По мнению дипломатов, ответ очевиден. "Те, кто пытается бросить тень на священную для всего мира тему Великой Победы в канун ее 80-летия, дискредитируют сами себя, наглядно демонстрируя свою истинную сущность, весьма далекую от демократических ценностей", - подчеркнуто в комментарии.