Раскрыта тема переговоров Лаврова и главы МИД Индии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе телефонного разговора обсудили обострение индийско-пакистанских отношений после теракта под городом Пахалгам, а также вопросы российско-индийского взаимодействия. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам разговора 2 мая.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы российско-индийского взаимодействия, а также обострение индийско-пакистанских отношений после теракта под г. Пахалгам. Сергей Лавров призвал к урегулированию разногласий между Нью-Дели и Исламабадом политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе согласно положениям Симлского соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999 года", - указывается в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что министры обсудили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях.

22 апреля в туристическом городе Пахалгам в Джамму и Кашмире произошел теракт, в результате которого погибли 25 индийских граждан и 1 непалец.

По сведениям СМИ, индийская сторона обнаружила доказательства причастности к нападению, совершенному группировкой "Лашкар-э-Тайба" (запрещена в РФ), пакистанской Межведомственной разведки, в связи с чем вдвое сократила численность посольства в Исламабаде, приостановила действие двустороннего соглашения о распределении водных ресурсов, выдачу виз гражданам Пакистана и объявила персонами нон грата военных советников диппредставительства этой страны.