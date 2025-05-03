Министр обороны Индии вслед за Моди пропустит парад 9 Мая в Москве

Министр обороны Индии Раджнат Сингх пропустит парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Вместо него с высокой долей вероятности будет присутствовать его заместитель Санджай Сет. Об этом пишет India Today со ссылкой на источники.

По данным портала, решение принято на фоне растущей напряженности между Индией и Пакистаном.

Напомним, что 22 апреля боевики атаковали туристов в Пахалгаме. В результате нападения погибли 26 человек, еще десятки получили ранения.Теракт спровоцировал новый кризис между Индией и Пакистаном.

Более 20 глав иностранных государств приедут на Парад Победы в Москву

На фоне кризиса премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался от визита в Москву. В Нью-Дели пояснили, что его заменит на торжествах министр обороны.