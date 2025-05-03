Министр обороны Индии отказался заменить Моди на параде Победы в Москве

Министр обороны Индии Раджнат Сингх не примет участие в параде в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Москве, вместо него Индию, вероятно, будет представлять его заместитель Санджай Сет. Об этом сообщает издание India Today со ссылкой на источники среди российских чиновников. За несколько дней до этого премьер-министр страны Нарендра Моди уточнил, что не сможет посетить Москву 9 мая.

«Министр обороны Раджнат Сингх, возможно, не будет присутствовать на праздновании Дня Победы в России 9 мая в Москве. Ожидается, что государственный министр обороны Санджай Сетх представит Индию вместо него», — передает издание.

Как уточняет India Today, первоначально планировалось, что на торжества в Москву прибудет премьер-министр Индии Нарендра Моди — соответствующее приглашение ему направил президент России Владимир Путин. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков еще в конце апреля заявил, что 9 мая Индию будет представлять делегация «не на высшем уровне». Позже источники The Times of India сообщили, что делегацию возглавит Раджнат Сингх. Тем не менее, по данным индийских и российских СМИ, министр обороны также отказался от поездки, и теперь страну может представить его заместитель.

Решение индийских властей отказаться от участия в мероприятиях на высшем уровне связано с эскалацией конфликта с Пакистаном. В последние недели отношения между странами обострились из-за террористической атаки в городе Пахалгам, ответственность за которую взяла на себя группировка «Фронт сопротивления». После нападения индийские власти обвинили Пакистан в поддержке терроризма, выслали пакистанских дипломатов и приостановили действие договора о разделе вод реки Инд. В ответ Пакистан закрыл воздушное пространство для индийских авиакомпаний. На фоне этих событий индийское руководство приняло решение не отправлять в Москву высокопоставленных представителей.