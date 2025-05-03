Участие последователей неонацистских элементов в лондонском параде в честь 80-летия победы над гитлеровской Германией является кощунством и неуважением к британским ветеранам. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя приглашение на мероприятие представителей Вооруженных сил Украины.

«Это не просто неуважение к британцам, которые отдали свои жизни во время Второй мировой войны, это, по-русски говоря, - кощунство», - сказал официальный представитель Кремля.

Ранее британский министр обороны Джон Хили сообщил, что ВСУ примут участие в шествии, которое состоится 8 мая в Лондоне. По его словам, будут привлечены участники программы подготовки украинских военных в Великобритании «Операция Interflex».

Число представителей ВСУ, которые пройдут парадным строем, не уточняется.