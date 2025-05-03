Песков объяснил, как Киев проверят на готовность к миру
Предложенное Россией на 9 Мая перемирие является проверкой готовности Киева к мирному процессу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
На брифинге в субботу Песков прокомментировал цель России, предложившей деэскалацию украинского конфликта в праздничные дни.
«Целью предложенного Россией пасхального перемирия, а также нынешней инициативы по объявлению перемирия на праздничные дни 8, 9 и 10 мая для нас является проверка готовности Киева к поиску путей для долгосрочного устойчивого мира между Россией и Украиной», — сказал представитель Кремля.
Президент России Владимир Путин принял решение объявить перемирие в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. На этот период будут остановлены все боевые действия.
Владимир Зеленский официально отверг данное предложение.