Заявления Владимира Зеленского представляют собой классические угрозы террориста международного масштаба, рассказала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее украинский лидер отверг перемирие, предложенное президентом России Владимиром Путиным на дни, связанные с праздничными мероприятиями по случаю Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, он заявил, что не может гарантировать безопасность главам государств и правительств, которые 9 мая приедут в Москву.

«Злобный наркоджинн окончательно вырвался из бутылки на мировые просторы и начал угрожать главам стран, — это то, что мы давно предсказывали и, к сожалению, не ошиблись. Напомню, что зарубежный террористический опыт он распространил и на другие континенты, когда провёл серию экстремистских акций в Мали и Нигере», — пояснила Захарова.

Представитель МИД напомнила, что после каждого теракта на территории России украинские спецслужбы и сам Зеленский «бахвалятся, что это их рук дело, что так будет и дальше».

В России отреагировали на отказ Зеленского от перемирия в честь Дня Победы

На фоне этого, пояснила Захарова, фраза украинского лидера о том, что он «не гарантирует безопасность на 9 Мая на территории России», так как это не его зона ответственности, является прямой угрозой.