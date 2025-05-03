В Кремле рассказали, что Путина ждут напряженные дни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что большое количество двусторонних встреч и мероприятий запланированы у российского лидера Владимира Путина на следующей неделе.

«Могу вам сказать, что у нас 7, 8, 9, 10 мая такие напряженные. Я бы даже сказал, не дни, а фактически четверо суток», — заявил представитель Кремля.

28 апреля Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что цель предложенного Россией перемирия на время празднования 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне — проверка готовности Украины к поиску путей для устойчивого мира между двумя странами.