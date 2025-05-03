Песков: Лондон не может быть посредником в урегулировании по Украине

Великобритания заняла одностороннюю позиции в украинском конфликте, поэтому быть посредником она не может. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Он упомянул об этом, комментируя обещание британских властей пригласить служащих в ВСУ на торжества по случаю 80-й годовщины победы во Второй мировой войне.