Путин раскрыл, без чего невозможно жить и работать главе государства

Президент России Владимир Путин в беседе с журналистами признался, что не смог бы ни жить, ни работать без доверия, которое ему оказывают граждане Российской Федерации. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Журналисты отметили, что российский лидер раскрыл подробности о своей работе в рамках съёмок фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

«Я очень благодарен людям за то доверие, которое они мне оказывают. Без этого ни жить, ни работать невозможно»,— подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что президент России показал, какие продукты и блюда хранятся в его холодильнике в квартире, расположенной в Кремле.