Элиты на Западе продолжают следовать стратегии, которая должна решить русский вопрос. Об этом Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.

По мнению Яковенко, западные страны отыгрывают 200-летнюю стратегию, в рамках которой Европа пыталась реализовать стремление сокрушить и расчленить Россию. Посол упрекнул европейские элиты в желании умиротворить Гитлера, чтобы его руками расправиться с русскими. Он также обвинил Запад в провокациях, результатом которых стал конфликт на Украине.

«На уровне государственной политики элитами двух стран была проявлена феноменальная безответственность, которая стала ярким свидетельством того, что "умиротворение" Гитлера западными державами, включая США, имело целью использовать нацистскую Германию как средство решения "русского вопроса"», — сказал Яковенко.

Он подчеркнул, что для Запада победа СССР в Великой Отечественной войне всегда была ограничителем его глобальной экспансии.

«Переписывание истории, снос ее материальных символов в Европе и на Украине стали ключевым элементом консервации смыслов, которые страны НАТО постоянно воспроизводят в своей политике. Неспособность победить историю и привела к введению цензуры в западных обществах», — отметил дипломат.

Ранее сообщалось, что новый молдавский учебник по истории для старших классов о событиях Второй мировой войны с точки зрения румын назвали катастрофой. Авторы учебника уделили отдельное внимание участию Румынии во Второй мировой войне на стороне Гитлера.