Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко высказалась о приглашении подразделений ВСУ на парад в Лондоне, посвященный 80-летию победы над нацистской Германией, пишет «Комсомольская правда».

В субботу, 3 мая, министр обороны Соединённого Королевства Джон Хили заявил, что украинские военнослужащие совместно с британскими войсками примут участие в параде в Лондоне.

Журналисты попросили дипломата прокомментировать высказывания главы ведомства. Они напомнили, что подразделения ВСУ истребляли мирное население в курском приграничье.

«Есть такое выражение — «по весне узнаем, кто где нагадил». Получается, что через 80 лет мы узнали, кто, как и с кем гадил тогда», — отметила Захарова.

Ранее первый зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа сообщил, что приглашение Великобританией украинских военных на торжества по случаю 80-летия Победы связано с британскими интересами в Черноморском регионе.