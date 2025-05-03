Раскрыта причина, по которой Великобритания пригласила ВСУ на парад

Приглашение Великобританией украинских военных на торжества по случаю 80-летия Победы связано с британскими интересами в Черноморском регионе, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Депутат отметил, что Лондон стремится усилить своё влияние на Украине, конкурируя с США.

ВСУ нашлось место на параде 8 мая в Британии

По его данным, британские спецслужбы активно работают с украинским руководством, в частности, с Владимиром Зеленским и экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным.

«Великобританию всегда волновало черноморское побережье и их интересы там продолжают быть. Поэтому они с удовольствием будут приглашать Украину на все мероприятия», — уточнил Чепа.

Ранее сообщалось, что британские власти объявили о включении подразделений ВСУ в программу мероприятий, посвящённых годовщине Победы.