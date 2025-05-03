«Зеленое небритое чмо»: Медведев отреагировал на отказ Зеленского от перемирия

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на отказ президента Украины Владимира Зеленского от перемирия на 9 мая. В своей публикации Медведев назвал Зеленского «зеленым небритым чмом» и «гнидой».

Медведев также напомнил о словах Зеленского о том, что украинский лидер не может гарантировать безопасность мировых лидеров во время празднования дня Победы в Москве. По мнению зампреда Совбеза, данное заявления является словесной провокацией.

— Зеленое небритое чмо заявило, что отвергает предложение Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая и не может обеспечить безопасность мировых лидеров в Москве. Гнида понимает, что в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая, — написал Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Украинский лидер отверг предложение российского президента Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 мая. Взамен он настаивает на прекращении огня на 30 дней. Он также предупредил мировых лидеров о возможной опасности 9 мая в Москве.

Зеленский отверг предложение Путина о перемирии

28 апреля Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно продлится с 00:00 с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая. Российская сторона считает, что Украина должна последовать примеру перемирия, предупреждая, что в случае нарушений со стороны Киева армия РФ даст адекватный ответ.