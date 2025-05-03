«Я с этим живу»: Путин признался в желании кому-нибудь врезать

Президент России Владимир Путин признался, что живет с желанием кому-нибудь врезать. С таким заявлением он выступил в ходе интервью с журналистом Павлом Зарубиным.

Зарубин опубликовал фрагмент документального фильма, в котором отметил хладнокровность и сдержанность российского лидера, а также поинтересовался, не возникает ли у него желание кому-нибудь «врезать».

— Всегда. Я с этим живу, — признался Владимир Путин.

Глава государства также показал, что именно находится в его холодильнике и на столе в кремлевской квартире. Помимо этого, он рассказал о том, что просыпается по утрам без будильника. Он признался, что последние три года часто ночует в Кремле. На кадрах виден и портрет императора Александра III, к которому Путин неоднократно выражал уважение, а также белый рояль у окна, библиотека, две спальни и небольшая «домашняя церквушка».

Путин показал содержимое холодильника в кремлевской квартире

Премьера документального фильма Павла Зарубина состоится 4 мая на телеканале «Россия 1». Сам показ должен пройти в 21:00 по московскому времени. Ранее выход фильма о главе государства анонсировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что над картиной «очень работали».