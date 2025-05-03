Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предупредил, что в случае несоблюдения украинской стороной перемирия в дни 80-летней годовщины Великой Победы, ответ будет незамедлительным. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва до сих пор не получила реакции от Киева на объявленное российской стороной перемирие. Он добавил, что у России все еще нет понимания, прекратит ли огонь Украина.

Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

Сальдо отметил, что решение президента России Владимира Путина о перемирии в честь Великой Победы — это знак уважения к подвигу нашего народа, шаг сильных, которые уверены в своей правоте.

«Но важно понимать: мы готовы соблюдать перемирие только при условии, что враг также будет его придерживаться. Если же киевский режим продолжит обстрелы, ответ будет незамедлительным», — подчеркнул Сальдо.

Напомним, что Россия объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с ноля часов с 7 на 8 мая до ноля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.