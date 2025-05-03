Медведев назвал пафосной чушью заявление Трампа о победе США в ВОВ

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты внесли главный вклад в победу во Второй мировой войне - это "пафосная чушь". Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Трамп давеча сообщил о том, что США внесли главный вклад в победу во Второй мировой войне и что он установит праздник 8 мая. Праздник - это неплохо. А по первому выводу - пафосная чушь", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Политик призвал Трампа вспомнить или спросить, кто взял Берлин, добавив при этом в текст улыбающийся смайлик.

"Кто громил врага четыре с лишним года. Кто освобождал неблагодарную Европу, - продолжил Медведев. - Наш народ положил 27 млн жизней своих сыновей и дочерей во имя уничтожения проклятого фашизма".

Поэтому, подчеркнул зампред Совбеза, День Победы - "наш, и он 9 мая!"

"Так было, так есть, так будет всегда!" - подытожил он.

Ранее Трамп провозгласил 11 ноября и 8 мая в стране днями победы в Первой и Второй мировых войнах. При этом, по его словам, США сделали для победы во Второй мировой войне несравнимо больше любой другой страны.