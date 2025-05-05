Путин: Запад атаками ракет НАТО хотел спровоцировать Россию

Запад, позволив ВСУ атаковать Россию ракетами НАТО, хотел спровоцировать Москву на ответные ошибочные действия.

Об этом российский лидер Владимир Путин сказал в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», премьера которого состоялась 4 мая на телеканале «Россия».

«Нас хотели спровоцировать. Хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки», — подчеркнул президент.

Ранее Путин рассказал, как Россия готовилась к действиям в отношении Украины.