Слова президента США Дональда Трампа о том, что США внесли главный вклад в победу во Второй мировой войне являются «пафосной чушью». Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В субботу Медведев на своей странице в соцсети «Вконтакте».

прокомментировал заявление Трампа.

«Трамп давеча сообщил о том, что США внесли главный вклад в Победу во Второй мировой войне и что он установит праздник 8 мая. Праздник – это неплохо. А по первому выводу — пафосная чушь», — написал Медведев.

Трамп оценил вклад США в победу во Второй мировой войне

По его словам, Трампу надо вспомнить или спросить у окружения, кто взял Берлин, кто громил врага четыре с лишним года и кто освобождал неблагодарную Европу.

«Наш народ положил 27 млн жизней своих сыновей и дочерей во имя уничтожения проклятого фашизма. Поэтому День Победы — наш и он 9 мая! Так было, так есть, так будет всегда!» — добавил Медведев.

Накануне заявление Трампа о якобы ведущей роли США в победе во Второй мировой войне прокомментировали в МИД РФ.