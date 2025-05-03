Захарова заявила о притеснении российских журналистов в мире

Ситуация в сфере обеспечения безопасности СМИ остаётся критической.

Средства массовой информации и журналисты подвергаются репрессиям, сообщила официальный представитель МИДа по случаю Всемирного дня свободы печати.

«С разочарованием вынуждены констатировать, что в последние годы Всемирный день свободы печати становится всё более формально отмечаемой датой, идеалы и принципы которой всё меньше соответствуют реальному положению дел в мировом медиапространстве. По сути, в стремлении установить контроль над глобальным информационным пространством страны Запада объявили полноформатную войну правде и свободе слова, оружием в которой стали политическая цензура, ложь и агрессивная пропаганда война», — говорится в комментарии Захаровой на сайте российского МИДа.

Она напомнила, что с начала 2025 года от рук ВСУ погибли пять российских журналистов, многочисленные работники медиа получили ранения различной степени тяжести.