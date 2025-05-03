Дипломат оценил торговлю между РФ и США

Первый заместитель постоянного председателя России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский назвал текущий объем торговли между РФ и США не соответствующим их великодержавному статусу. Такое мнение он выразил в интервью РИА Новости.

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«Наши торговые и экономические отношения сократились до уровня, абсолютно неподобающего для двух великих держав», — подчеркнул он.

По словам Полянского, президент США Дональд Трамп понимает это и стремится нарастить экономическое сотрудничество с РФ.

Стало известно о расширении торговли партнеров США с Россией

До этого Трамп пригрозил России банковскими санкциями после обстрелов объектов на Украине.

3 апреля 2025 года в минфине США объяснили то, что России нет в списке по пошлинам, отсутствием торговли с ней.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Ранее сообщалось, что Трамп стремится восстановить отношения с РФ из-за ее бизнес-возможностей.