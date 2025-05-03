В России ответили на угрозы США выйти из переговоров по Украине

Угрозы властей США выйти из переговоров по Украине не выведут Россию из равновесия. Об этом в своем Telegram-канале заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«США, правда не очень внятно, заявили, что не намерены оставаться посредниками в урегулировании разногласий между Россией и Украиной. Евросоюз также заявил, что не намерен становиться посредником. Ну что же, вольному воля», — написал он.

Ульянов отметил, что Вашингтону и Брюсселю не следует ожидать, что эти заявления окажут какое-либо влияние на дальнейшие действия Москвы.

США назвали условие выхода из переговоров по Украине

Ранее глава пресс-службы американского Госдепартамента Тэмми Брюс назвала условие выхода США из переговоров по Украине.