В Госдуме дали совет Зеленскому после атаки на Севастополь

Владимиру Зеленскому следует изучить историю Севастополя, чтобы осознать бессмысленность атак на город. Об этом заявил депутат Госдумы от Дмитрий Белик в разговоре с РИА Новости.

По его мнению, сегодняшний удар по городу был нанесен с целью испортить День Победы.

«Массированными атаками киевский режим пытается показать, что они все еще в силе, но это заблуждение. Плохо учили историю нашего города, вот и тратят впустую вооружения», — отметил депутат.

Он назвал Севастополь символом крепости русского духа, подчеркнув, что никакие провокации со стороны Украины этого не изменят.

Днем в пятницу, 2 мая, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении самой масштабной воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала года. По его словам, российские силы противовоздушной обороны перехватили более 50 беспилотников.