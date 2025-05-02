Захарова ответила на утверждения Трампа о Второй мировой цитатами Рузвельта

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления американского лидера Дональда Трампа о якобы ведущей роли США в победе во Второй мировой войне. В помощь дипломат "призвала" президента США в 1933-1945 годах Франклина Рузвельта.

Ранее Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне. При этом он заявил, что американцы "победили в обеих войнах", а для победы во Второй мировой войне США якобы сделали больше других стран.

Захарова в своей публикации в Telegram обошлась без собственных комментариев, однако "дала слово" Рузвельту.

"Русские войска уничтожили - и продолжают уничтожать - больше живой силы, самолетов, танков и пушек нашего общего неприятеля, чем все остальные Объединенные Нации вместе взятые", - привела дипломат запись главы Белого дома от 28 апреля 1942 года.

Трамп оценил вклад США в победу во Второй мировой войне

Затем Захарова привела выдержку из письма Рузвельта Иосифу Сталину от 4 февраля 1943 года. В нем президент США поздравил советского вождя с победой у Сталинграда, назвав ее блестящей.

По его словам, подвиг советского народа должен вызвать у Объединенных Наций "новую решимость приложить всю энергию к тому, чтобы добиться окончательного поражения и безоговорочной капитуляции общего врага".

В заключение дипломат процитировала еще одно письмо Рузвельта Сталину от 1943 года.

"Красная Армия и русский народ наверняка заставили вооруженные силы Гитлера идти по пути к окончательному поражению и завоевали на долгие времена восхищение народа Соединенных Штатов", - говорится в нем.