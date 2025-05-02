Медведев отреагировал на признание АдГ «экстремистской» организацией в ФРГ

Правящие в ФРГ Христианско-демократический союз (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия (СДПГ) называют экстремистами тех, кто обладает более высоким рейтингом, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет ТАСС.

В пятницу, 2 мая, Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ классифицировало партию «Альтернатива для Германии» как правоэкстремистскую организацию, идеология которой не совместима с демократическими свободами.

«АдГ теперь признана экстремистской организацией, которая угрожает демократии. Сильное заявление, чтобы использовать его против парламентской партии», — отметил Медведев.

По его словам, ХДС/ХСС, СДПГ и другие обычные германские партии признают экстремистами тех, у кого выше рейтинг.

«Альтернатива для Германии» стала самой популярной немецкой партией

Ранее исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц призвал правительство не торопиться с процедурой запрета партии «Альтернатива для Германии».