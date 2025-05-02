Поляки явно «переели» Украину, граждане этой страны очень сильно им надоели своими запросами и поведением на территории республики. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков, комментируя акцию на митинге кандидата в президенты Польши Гжегожа Брауна, в ходе которой его сторонники сорвали флаг Украины с мэрии города Бяла-Подляска.

«Поляки явно «переели» Украины, да и украинцы со своими запросами им сильно надоели. Польский национализм, подточенный официальной доктриной и пребыванием Польши в либерал-глобалистском ЕС, тем не менее никуда не исчез», — написал Пушков.

По его словам, польский национализм выглядит возвращением к здравому смыслу и является неизбежной коррекцией либерального дискурса, который надоел большей части граждан республики.

Парламентарий отметил, что та степень самоидентификации с Украиной и ее интересами, возведенная правящими кругами ЕС в догму, вызывает отторжение у большей части европейцев.

До этого в социальных сетях распространилось видео с митинга кандидата в президенты Польши, на котором мужчина поднялся по лестнице к балкону ратуши, вытащил из крепления украинский флаг и отдал его кандидату в президенты. Затем он вставил на это место польский флаг. Браун пожал ему руку в знак благодарности. Толпа также поприветствовала это решение.