В Госдуме высказались о фальсификации истории на Западе
Страны Запада продолжают пытаться фальсифицировать историю Второй мировой войны. На это обратил внимание депутат Госдумы, зампред комитета ГД по делам СНГ Виктор Водолацкий.
По его словам, политики, подчиняясь собственному «зуду в одном месте», всеми силами выставляют главным победителем Америку, а СССР у них остается на «задворках истории».
— Это ложь, провокация, которая сегодня навязывается во многих странах, в том числе по советскому пространству. И Молдавия, и Прибалтийские страны находятся впереди планеты всей. Они издают новые учебники истории, где полностью искажается правда о войне. Хотя сами прекрасно понимают, что они обманывают своих детей, своих внуков, свое будущее, — отметил Водолацкий.
Он добавил, что страны бывшего Советского Союза стали подло и цинично забывать подвиг, который совершила Красная армия. Депутат подчеркнул, что 27 миллионов человек стали героями, которые ценой жизни, освободили мир от коричневой чумы.
Водолацкий добавил, что эти попытки фальсификации и обмана нельзя прощать. С ними нужно бороться и раскрывать миру глаза на истину.
— Обмануть весь мир нельзя. Нельзя обмануть те страны, которые приедут 9 мая к нам на парад. Нельзя обмануть те страны, которые прекрасно знают свою историю, — указал депутат.
Парламентарий убежден, что политики, которые публично выступают с ложными тезисами в попытках понравится западным союзникам, скоро будут забыты. При этом о подвиге советских воинов будут помнить всегда, сообщает News.ru.
2 мая президент США Дональд Трамп объявил 8 мая Днем Победы, подчеркнув исключительную роль США в победе во Второй мировой войне. Он отметил, что Штаты внесли гораздо больший вклад в победу, чем любая другая страна. Именно Америка, по его мнению, выиграла Первую и Вторую мировые войны.
В ответ на это депутат Госдумы Андрей Колесник высмеял американского лидера, напомнив ему о реальных исторических событиях.