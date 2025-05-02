Страны Запада продолжают пытаться фальсифицировать историю Второй мировой войны. На это обратил внимание депутат Госдумы, зампред комитета ГД по делам СНГ Виктор Водолацкий.

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По его словам, политики, подчиняясь собственному «зуду в одном месте», всеми силами выставляют главным победителем Америку, а СССР у них остается на «задворках истории».

— Это ложь, провокация, которая сегодня навязывается во многих странах, в том числе по советскому пространству. И Молдавия, и Прибалтийские страны находятся впереди планеты всей. Они издают новые учебники истории, где полностью искажается правда о войне. Хотя сами прекрасно понимают, что они обманывают своих детей, своих внуков, свое будущее, — отметил Водолацкий.

Он добавил, что страны бывшего Советского Союза стали подло и цинично забывать подвиг, который совершила Красная армия. Депутат подчеркнул, что 27 миллионов человек стали героями, которые ценой жизни, освободили мир от коричневой чумы.

Водолацкий добавил, что эти попытки фальсификации и обмана нельзя прощать. С ними нужно бороться и раскрывать миру глаза на истину.

— Обмануть весь мир нельзя. Нельзя обмануть те страны, которые приедут 9 мая к нам на парад. Нельзя обмануть те страны, которые прекрасно знают свою историю, — указал депутат.

Парламентарий убежден, что политики, которые публично выступают с ложными тезисами в попытках понравится западным союзникам, скоро будут забыты. При этом о подвиге советских воинов будут помнить всегда, сообщает News.ru.

2 мая президент США Дональд Трамп объявил 8 мая Днем Победы, подчеркнув исключительную роль США в победе во Второй мировой войне. Он отметил, что Штаты внесли гораздо больший вклад в победу, чем любая другая страна. Именно Америка, по его мнению, выиграла Первую и Вторую мировые войны.

В ответ на это депутат Госдумы Андрей Колесник высмеял американского лидера, напомнив ему о реальных исторических событиях.