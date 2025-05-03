Песков: у Кремля нет данных о планах визита Рубио на 9 Мая в Москву

Кремль не располагает информацией о визите госсекретаря США Марка Рубио на 9 Мая в Москву. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Я не располагаю информацией [о визите Рубио в Москву на 9 Мая]. Сейчас американские СМИ дают много различных сообщений, иногда диву даешься, иногда не можешь понять, о чем они говорят. Но в данном случае я просто не располагаю такой информацией", - сказал Песков, отвечая на вопрос о сообщениях американских СМИ по поводу возможного визита Рубио в Москву на 9 Мая.