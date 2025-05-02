В Госдуме высмеяли слова Трампа о победе США в мировых войнах

Президент США Дональд Трамп фантазирует, когда говорит о победе Америки во Второй мировой войне. Такое мнение высказал депутат Госдумы Андрей Колесник.

По его словам, 32-й президент США Франклин Рузвельт просил главу правительства СССР Иосифа Сталина начать наступление на Восточном фронте, чтобы позволить разбитым подразделениям американской армии уйти. Операция вошла в историю под названием «Багратион».

— Он (Трамп — прим. «ВМ») забыл, что во время высадки в Северной Франции их разгромили в дребезги «тотальные» немецкие дивизии из 15-летних и 60-летних, — сказал Колесник.

Депутат добавил, что США не воевали в Европе, поскольку немцы им сдались. Кроме того, Штаты присоединились к победителям, открыв второй фронт лишь в 1944 году, сообщает News.ru.

Трамп оценил вклад США в победу во Второй мировой войне

2 мая Дональд Трамп объявил 8 мая Днем Победы, подчеркнув исключительную роль США в победе во Второй мировой войне. Он отметил, что Штаты внесли гораздо больший вклад в победу, чем любая другая страна. Именно Америка, по его мнению, выиграла Первую и Вторую мировые войны.