В Совфеде отреагировали на слова Зеленского о параде Победы в Москве

Слова Владимира Зеленского о параде Победы – измышления больного разума. Об этом заявила РИА Новости член Совета Федерации Екатерина Алтабаева.

Ранее Зеленский назвал «правильными» опасения, связанные с возможным украинским ударом по Москве во время парада Победы.

Подобными заявлениями Киев открыто признается в причастности к терактам, заявила Алтабаева.

«Это какая-то дикость», — сказала сенатор.

Она заявила, что жить с такими соседями нельзя, «это точно должно быть наказано и искоренено».

Ранее стало известно о возможном участи в параде Победы высокопоставленного представителя США. По данным телеканала «Звезда», речь идет о госсекретаре США Марко Рубио.