Мирошник: миротворческие инициативы РФ вызывают у Киева истерику
Миротворческие инициативы России вызывают истерику у киевского режима. Об этом написал в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Дипломат указал, что 1 мая в результате действий ВСУ в российских прифронтовых регионах погибли 9 мирных жителей, еще 32 получили ранения.
"У Киева миротворческие инициативы России вызывают истерику и выливаются в преступления против мирных. Ни одно преступное деяние не останется безнаказанным как для исполнителей, так и для заказчиков, раздающих преступные приказы", - подчеркнул Мирошник.