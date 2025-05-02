Мирошник: миротворческие инициативы РФ вызывают у Киева истерику

Миротворческие инициативы России вызывают истерику у киевского режима. Об этом написал в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Дипломат указал, что 1 мая в результате действий ВСУ в российских прифронтовых регионах погибли 9 мирных жителей, еще 32 получили ранения.