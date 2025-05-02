Президент России Владимир Путин якобы изменил цели по урегулированию конфликта на Украине, пишут обозреватели Алекс Марквардт и Закари Коэн в статье для CNN.

Авторы статьи уточнили, что, по данным западной разведки, российский лидер якобы переключился на «краткосрочные цели». Среди них — укрепление контроля над занятыми территориями и стимулирование российской экономики.

«Новые разведданные, изученные представителями США и Запада, свидетельствуют о том, что Путин, возможно, переключил свое внимание в [конфликте] на Украине на более краткосрочные цели», — пояснили журналисты.

По словам обозревателей, ранее разведка утверждала, что Москва нацелена на затягивание конфликта, ослабление Украины и взятие под контроль всей страны.

Эксперты предположили, что после возвращения в Белый дом Дональда Трампа президент России «изменил свое мышление» и проявляет большую готовность по сравнению с прошлым к рассмотрению потенциального мирного соглашения.

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Ранее Владимир Путин неоднократно обозначал цели спецоперации — это освобождение новых регионов, защита их жителей и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Кроме того, президент отметил, что целью урегулирования украинского конфликта должна стать не «передышка», а долгосрочный мир, основанный на соблюдении интересов всех проживающих в регионе.