CNN: Путин изменил цели по конфликту на Украине

RT на русскомиещё 1

Телеканал CNN со ссылкой на источники из разведывательных структур заявляет, что президент России Владимир Путин якобы изменил цели по урегулированию конфликта на Украине.

CNN: Путин изменил цели по конфликту на Украине
© РИА Новости

По словам представителей западной разведки, Путин якобы переключился на «краткосрочные цели» по укреплению контроля над занятыми территориями.

Собеседники телеканала считают, что Москва своими заявлениями о готовности к переговорам якобы пытается наладить отношения с США, при этом не отказываясь от «максималистских военных целей».

"Путин сделал то, что должен был". Песков о начале СВО

По мнению источника, Россия воспользуется тактической паузой для достижения своих целей на Украине и за её пределами.

Представитель Госдепа США Тэмми Брюс призвала Москву и Киев представить свои идеи по вопросу урегулирования конфликта.

Политика
Владимир Путин
Москва
Россия
Соединенные Штаты
Украина