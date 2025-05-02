CNN: Путин изменил цели по конфликту на Украине

Телеканал CNN со ссылкой на источники из разведывательных структур заявляет, что президент России Владимир Путин якобы изменил цели по урегулированию конфликта на Украине.

По словам представителей западной разведки, Путин якобы переключился на «краткосрочные цели» по укреплению контроля над занятыми территориями.

Собеседники телеканала считают, что Москва своими заявлениями о готовности к переговорам якобы пытается наладить отношения с США, при этом не отказываясь от «максималистских военных целей».

"Путин сделал то, что должен был". Песков о начале СВО

По мнению источника, Россия воспользуется тактической паузой для достижения своих целей на Украине и за её пределами.

Представитель Госдепа США Тэмми Брюс призвала Москву и Киев представить свои идеи по вопросу урегулирования конфликта.