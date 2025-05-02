В России будут расширены основания для признания иностранным агентом

В России вступает в силу указ президента России Владимира Путина о расширении оснований для признания иностранным агентом. Об этом сообщает ТАСС

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В частности, указ расширяет статус иноагента на тех граждан, которые будут содействовать в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, если эти решения направлены против безопасности России. Также это будет касаться граждан, которые оказывать поддержку аналогичных решений иностранных органов власти.

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Иностранным агентом могут также признать за вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в сбор сведений о военно-технической деятельности России — в том случае, если это будет угрожать безопасности России.

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