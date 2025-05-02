Эксгумация захоронений советских солдат мемориального комплекса «Холм Славы» является свидетельством античеловеческой сущности киевского режима. Об этом газете «Известия» рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее утверждениям, Киев «начинает глумиться над памятью своих собственных предков».

Захарова считает, что это является «свидетельством абсолютно античеловеческой сущности».

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Представитель МИД подчеркнула, что действия Киева — «кощунственное надругательство над памятью».

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о решении властей украинского Львова эксгумировать останки советского героя-разведчика Николая Кузнецова, указал, что Киев «прославляет нацистов и их прислужников».

15 января стало известно, что городские власти Львова приняли решение об эксгумации и перезахоронении останков советских воинов, в том числе Кузнецова. По данным издания «Захид», исполнительный комитет Львовского городского совета разрешил перенести с мемориального комплекса Холм Славы на Голосовское кладбище свыше 200 могил.

Ранее во Львове осквернили воинское захоронение.